مجلس الأمن يطلق دعوة عاجلة لضرورة زيادة المساعدات لغزة

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن الوضع شديد التدهور في غزة.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة زيادة المساعدات لغزة على وجه السرعة.

ورحبت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة، بقرار الأونروا إجراء تحقيق شامل ومستقل.

وأكدت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة، أن أمريكا تريد أن ترى "تغييرات جوهرية" قبل إمكانية استئناف تمويل الأونروا.

وأكدت مندوبة واشنطن، أن الأونروا تلعب دورا حيويا في تقديم مساعدات منقذة للحياة للفلسطينيين.

وقالت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة، أنه يجب محاسبة كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.