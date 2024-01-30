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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يطلق دعوة عاجلة لضرورة زيادة المساعدات لغزة

صدى البلد

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن الوضع شديد التدهور في غزة.  

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة زيادة المساعدات لغزة على وجه السرعة. 

ورحبت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة، بقرار الأونروا إجراء تحقيق شامل ومستقل.  

وأكدت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة، أن أمريكا تريد أن ترى "تغييرات جوهرية" قبل إمكانية استئناف تمويل الأونروا.

وأكدت مندوبة واشنطن، أن الأونروا تلعب دورا حيويا في تقديم مساعدات منقذة للحياة للفلسطينيين.

وقالت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة، أنه يجب محاسبة كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

سرائيل فلسطينيين لمساعدات لغزة مجلس الأمن الدولي ا مجلس الأمن الدولي للفلسطينيين لأمم المتحدة

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