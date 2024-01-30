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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على جحر الديك في قطاع غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الثلاثاء، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على جحر الديك في قطاع غزة.

وأكدت قناة الميادين الفلسطينية، أن هناك اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محيط منطقة أبو الكاس جنوب حي الرمال وسط مدينة غزة.

واستشهدت، طفلة برصاص قنص جيش الاحتلال قرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

من جانبها، أعلنت كتائب المجاهدين، خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط منطقة الجوازات غرب مدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة، وحققنا إصابات مباشرة في صفوف القوات المعتدية.

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