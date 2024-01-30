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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهادة نجاح لمصر.. أحمد موسى يهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة الأبطال في إفريقيا

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تتويج النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، بجائزة الأبطال في قارة إفريقيا، جاء بعد منافسة شرسة وقوية مع العديد من الشخصيات داخل القارة السمراء.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التتويج بالجائزة لوكيل مجلس النواب، جاء وسط حضور كبير من زعماء ورؤساء دول إفريقيا، مشيرا إلى أن الجائزة تُمنح عن طريق لجنة تُقيم وتضع معايير وآليات للحصول عليها.

وأكد موسى، أن الجائزة كان عليها منافسة كبيرة وشرسة للفوز بها وهي جائزة الأبطال في إفريقيا، لافتا إلى أن الجائزة لها معايير عدة على رأسها التميز الاقتصادي والسياحي والعقاري والتكنولوجي والمساهمات الكبيرة في المجتمع، قائلا: "النائب محمد أبو العينين، له إسهامات كثيرة داخل مصر وخارجها".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن حصول النائب محمد أبو العينين على جائزة الأبطال بإفريقيا، جاء في توقيت في غاية الأهمية، لافتا إلى أن الجائزة جاءت بعد منافسة شرسة داخل القارة السمراء في حضور رؤساء الدول.

وأوضح موسى، أن التكريم الذي ناله النائب محمد أبو العينين، هو شهادة نجاح من القارة له وللدولة المصرية، كشخصية مصرية وطنية رفيعة المستوى على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن وكيل مجلس النواب، أكد أنه يشعر بسعادة بالجائزة كونها من قارته وأيضا للتطور الكبير الذي تشهده مصر بمختلف الأصعدة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه القارة السمراء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الغاني التقى النائب محمد أبو العينين لمدة ساعة كاملة، وتم الحديث عن كافة الموضوعات والتحديات التي تواجه القاهرة وأيضا ما تشهده الدولة المصرية حاليا بالإضافة إلى دولة غانا، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ظل العلاقة التاريخية التي تجمع بينهما.

ونوه موسى، بأن الرئيس الغاني أشاد بالطفرة الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، بمختلف المجالات، مشيرا إلى أن التطور الذي تشهده مصر يلاحظه العالم أجمع وليس قارة إفريقيا فقط.
 

الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي على مسئوليتي قناة صدي البلد محمد أبو العينين

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