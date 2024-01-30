جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بغمر أنفاق قطاع غزة بالمياه

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأنه قام خلال الحرب بغمر أنفاق حركة حماس في قطاع غزة بالمياه بهدف تدميرها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، إن "عدة وحدات في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، طورت عددا من الأدوات لضخ المياه عالية التدفّق في أنفاق حماس في قطاع غزة".

وبحسب رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يتم ضخ المياه إلا في الأماكن التي وجد أنها مناسبة لذلك.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن عمل على تحليل خصائص التربة ونظام المياه في المنطقة، للتأكد من عدم إمكانية الإضرار بالمياه الجوفية في المنطقة".

وأضاف جيش الاحتلال أنه لهذا الغرض تم تركيب مضخات وأنابيب في القطاع، مضيفا "هذا المشروع يعد أداة واحدة من إجمالي أدوات الجيش والنظام الأمني ​​الذي تم تطويره في السنوات الأخيرة، للتعامل مع البنية التحتية لحماس".