خدعوك وقالوا إنه يصيب من فوق سن السبعين.. كارثة صحية تصيب الشباب وتزيد من الوفيات بين عمر الـ27 إلى 45 "القصة كاملة"

كشفت دراسة جديدة في الاتحاد الأوروبي، أن هناك ظاهرة مخيفة بانتشار واسع لمرض بين الشباب داخل الدول الأوروبية، وهو ما دفع الجميع للتساؤل والبحث عن الأسباب وكيف يمكنك حماية نفسك من تلك الظاهرة، حيث أصبح مؤلما أن نجد الكثير من الحديث داخل تلك الشريحة بأن التشخيص في سن الـ 27 - جاءت لحظة الصدمة عندما قيل: مرض خطير كان لا يصيب إلا من هم فوق سن السبعين فيما مضى.

وقد أصبح معتادا في أوروبا الآن أن يقول الطبيب لأحد هؤلاء الشباب، إنك مصاب بسرطان القولون، ومن المرحلة الرابعة، فوفقا لما نشرته صحيفة فوكس الألمانية، ففي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تتزايد معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان القولون والمستقيم بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 49 عاما، وجاء ذلك في دراسة جديدة أجراها كارلو لا فيكيا من جامعة ميلانو، ونشرت في مجلة " حوليات الأورام"، ووفقا للمركز الألماني لأبحاث السرطان، يصاب حوالي 55 ألف شخص في ألمانيا بسرطان القولون كل عام ويموت أكثر من 20 ألف شخص، ويزداد خطر الإصابة بالمرض مع التقدم في السن، ويتم تشخيص الغالبية العظمى منهم بسرطان القولون بعد سن السبعين، ومع ذلك، فقد سجل أطباء الأورام زيادة في حالات سرطان القولون والوفيات لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا لعدة سنوات.

تتزايد معدلات الوفيات بسرطان القولون بين الشباب

وهذا هو الحال أيضا في الدراسة الحالية، ووفقا لتوقعات فريق البحث لعام 2024، فإن معدل الوفيات بسرطان القولون ارتفع بشكل حاد بشكل خاص مقارنة بعام 2018:

الشابات البريطانيات (زائد 38.6 بالمائة) والرجال (زائد 26.1 بالمائة)

الشابات الألمانيات (زائد 7.2 بالمائة)

الشباب البولندي (زائد 5.9 بالمائة)

الشباب الإسبان (زائد 5.5 بالمائة)

الشابات الإيطاليات (زائد 2.6 بالمائة) والرجال (زائد 1.5 بالمائة)

ولا تزال الأعداد المطلقة للشباب منخفضة نسبيا.

ثلاثة أسباب رئيسية لتلك الظاهرة

ووفقا لصحيفة لا فيكيا، فإن العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب تشمل ما يلي:

ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والمشاكل الصحية المرتبطة بها مثل مرض السكري انخفاض النشاط البدني زيادة استهلاك الكحول

ويقول لا فيكيا: "يرتبط استهلاك الكحول بسرطان القولون والمستقيم في المراحل المبكرة"، ويوضح الباحثون أن سرطان القولون في سن أصغر عادة ما يكون أكثر عدوانية وتكون فرص البقاء على قيد الحياة أقل منه لدى كبار السن، والباحثون لا يعرفون حتى الآن لماذا هذا هو الحال.

وتدعو لافيكيا دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى إلى التركيز بشكل أقوى على الصحة - وتحديداً على تشجيع المزيد من النشاط البدني، والحد من السمنة والحد من استهلاك الكحول، وينبغي أيضًا النظر في توسيع نطاق فحص سرطان القولون والمستقيم ليشمل الفئات العمرية الأصغر سنًا، بدءًا من سن 45 عامًا.

الظاهرة تتعارض مع معدلات انخفاض وفيات السرطان

وتقول لافيكيا إن معدلات الزيادة بين الشباب مثيرة للقلق، خاصة وأن تشخيص وعلاج سرطان القولون قد تحسن، فعند حساب جميع الفئات العمرية، ينخفض ​​معدل الوفيات بسبب سرطان القولون، مع الأخذ في الاعتبار التركيبة العمرية للسكان: في ألمانيا، مقارنة بعام 2019، انخفض بنسبة 11.6 في المائة للرجال وبنسبة 8.0 في المائة للنساء، حيث تشهد معدلات الوفيات بين الرجال في ألمانيا انخفاضاً حاداً أكثر من أي وقت مضى

سرطان المعدة (17.9 بالمائة)

سرطان الرئة (17.5 بالمائة)

سرطان المثانة (15.9 بالمائة)

وسرطان الدم (11.7 بالمائة).

لا يوجد اتجاه إيجابي لسرطان البروستاتا.

وبحسب الحساب فإن معدلات الوفيات بين النساء في ألمانيا هي

سرطان الدم (18.5 بالمائة)

سرطان المعدة (16.7 بالمائة)

سرطان الثدي (10.8 بالمائة)

وسرطان المبيض (10.8 بالمائة).

إلا أن معدل الإصابة بسرطان المثانة يرتفع بنسبة 1.2 بالمائة.

ووفقًا لفريق البحث، تستمر أيضًا معدلات الوفيات الناجمة عن السرطان حسب العمر في الانخفاض في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بمتوسط ​​جميع أنواع السرطان المأخوذة في الاعتبار، بنسبة 6.5 في المائة للرجال من 132 إلى 123 لكل 100.000 نسمة مقارنة بعام 2018، وبالنسبة للنساء، وبنسبة 4.3 في المائة من 82.5 إلى 79 لكل 100 ألف نسمة. ومع المعدل الموحد للعمر، يؤخذ التوزيع العمري للسكان في الاعتبار كعامل في الحساب.

الوقاية لكل ثلث حالات للسرطان الجديدة – هكذا تحمي نفسك

هل يمكن فعلا الوقاية من السرطان؟ الجواب نعم، فعلى الرغم من عدم وجود وصفة براءة اختراع لحياة خالية من السرطان، ونتيجة لذلك لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء حيال السرطان، يقدر المركز الألماني لأبحاث السرطان (DKFZ) أن أكثر من حالة واحدة من كل ثلاث حالات سرطان جديدة في ألمانيا ترجع إلى أسباب يمكن تجنبها أو على الأقل عوامل الخطر القابلة للتعديل، وتشمل هذه:

التدخين : ما يقرب من واحد من كل خمس حالات سرطان جديدة يكون سببها التدخين. الأرقام الخاصة بسرطان الرئة تتحدث بشكل واضح عن نفسها: وفقًا لأطلس التبغ 2020، فإن 89% من جميع حالات سرطان الرئة لدى الرجال و83% من جميع حالات سرطان الرئة لدى النساء في ألمانيا يمكن أن تعزى إلى التدخين. لا يؤدي التدخين إلى الإصابة بالسرطان فحسب، بل إن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية.

الكحول : يمكن تعزيز العديد من أنواع السرطان عن طريق استهلاك الكحول بانتظام. على سبيل المثال، يزيد استهلاك الكحول بكثرة من خطر الإصابة بسرطان تجويف الفم والحنجرة بمقدار خمس مرات، وسرطان المريء بمقدار ثمانية أضعاف، وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي بنسبة 50 في المائة.

السمنة : تعتبر السمنة أيضًا عامل خطر رئيسي للإصابة بالسرطان. ترى الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية وجود صلة بين السرطان وزيادة الوزن الشديد (مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30) في ثلاثة عشر نوعًا من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان المريء.

السموم : يمكن لمجموعة متنوعة من المواد أن تسبب السرطان أو تعززه بجرعات أعلى. حاول تجنب المعادن الثقيلة والزرنيخ والكادميوم والكروم والنيكل والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والهرمونات الجنسية (على سبيل المثال في المستحضرات الهرمونية) وكذلك الأسبستوس والديزل.

الأشعة فوق البنفسجية : للوقاية من سرطان الجلد يجب توخي الحذر عند التعرض لأشعة الشمس. يمكن أن تؤدي الأشعة فوق البنفسجية الزائدة إلى تلف وراثي في ​​خلايا الجلد وبالتالي تكون مسؤولة عن تطور السرطان. واقي الشمس أمر لا بد منه ويجب تجنب حروق الشمس.

المستحضرات الهرمونية : يعتبر هرمون الاستروجين والجيستاجين من مكونات العديد من وسائل منع الحمل الهرمونية والعلاجات الهرمونية لأعراض انقطاع الطمث. تصنف الرابطة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية (IARC) بعض العلاجات أو مجموعات من المكونات النشطة على أنها مسرطنة (سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم) - وفي الوقت نفسه يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطانات أخرى (سرطان الرحم وسرطان المبيض). التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع.

تدابير وقائية هامة