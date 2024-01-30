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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباح مصر للألومنيوم ترتفع 100% خلال 6 أشهر وتسجل 3.4 مليار جنيه

صدى البلد

كشفت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 101%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 ، بدعم نمو الإيرادات.

وأوضحت  المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم تحقيق صافي ربح بلغ 3.43 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة مصر للألومنيوم خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل  8.35 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

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أشارت الشركة إلى أن نمو الأرباح  يرجع إلى وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال الفترة، مع تخفيض التكاليف، بالإضافة إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم حققت صافي ربح بلغ 1.63 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 642.63 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 5.99 مليار جنيه، مقابل 3.47 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.


نشأة الشركة


نشأت شركة مصر للألومنيوم في عام 1969، على ضفاف نهر النيل جنوب مصر، حين بدأت عملية إنشاء واحد من أهم المشروعات العملاقة حينها، وتم الإعلان عن مولد الصرح العملاق مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي، وذلك على بعد 100 كيلومتر شمالا من الأقصر.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإنه عند اختيار نجع حمادي كموقع لـ مصنع الألومنيوم أخذ في الاعتبار عدة عوامل، أهمها قرب الموقع من محطة محولات كهرباء السد العالي بنجع حمادى جهد 500 ك ف، والقرب من ميناء سفاجا لاستقبال الألومينا والفحم البترولي الأخضر، وأيضا وفرة الأيدي العاملة اللازمة لبدء إعداد الموقع والإنشاءات المدنية والمعدنية.

 

أسهم الشركة


تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من أسهم الشركة في حين باقي الأسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين آخرين (بنوك وشركات تأمين وأفراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

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