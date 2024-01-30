إبراهيم فايق يكشف عن كارثة في عقد فيتوريا

ودع منتخب مصر بطوله كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، عقب الخساره من الكونغو بركلات الترجيح.



وكشف الإعلامى إبراهيم فايق فى تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل عقد المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، البرتغالى روى فيتوريا، مع اتحاد الكرة المصري.

وقال إبراهيم فايق: "الجبلاية في مأزق الآن بسبب عقد البرتغالى، لأنه يتضمن شرط جزائي لثلاث شهور، والمدرب يتقاضى بالشهر الواحد 250 ألف يورو.



وتابع: بواقع 180 ألف يورو للبرتغالى، و70 ألف يورو لمساعديه، ويجب أن يتم حسم فسخ التعاقد معه التراضي، مشيرا إلى أن أي طريقة غير التراضي سنضطر لدفع المبلغ كامل.



وودع منتخب مصر بطوله كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.