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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حماية المستهلك: استقبلنا 192 ألف شكوى في 2023

رئيس جهاز حماية المستهلك
رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على محورين، أولهما هو استقبال الشكاوى، حيث استقبلوا 192 ألف شكوى في عام 2023 خاص بالسلع المعمرة وخدمات المحمول والتجارة الإلكترونية، منوهًا بأن معدل الأداء في الرد على الشكاوى جيد وممتاز.

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حماية المستهلك: لا يجب أن يتأثر "السكر والأرز" بسعر الصرف العالمي

وأضاف "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الجهاز يمتلك سيستم جيد ومعدلات العمل "معقولة"، مشددًا على أن المحور الثاني هو الرقابة على الأسواق، موضحًا أن المستهلك والتجار يعاني من الانضباط فيما يتعلق بالأسعار، منوهًا بأنه في أول أسبوعين من العمل بالجهاز خرجوا في 45 حملة من أجل الوصول إلى حلول وليس تحرير محاضر فقط.

وأوضح أنه لا يجب أن يتأثر السكر أو الأرز بسعر الصرف العالمي، حيث إن مصر مكتفية ذاتيًا من السلعتين وممنوع تصدير السكر خارج مصر، مشددًا على أن المصانع تنتج كيلو جرام السكر بـ24.5 ويجب أن يصل للمواطن بـ 27 جنيه، مؤكدًا أن هناك مخازن على أطراف المدن موجود به كميات من السكر ويتم مسح السعر وتم ضبط هذه الكميات المخزنة.

وتابع: "مصر دولة اقتصادها حر والعرض والطلب هما أساس التسعير"، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك مكون من 500 فرع بـ22 فرع موجود بالمحافظات ومن لهم الضبطية القضائية 85 موظف فقط على مستوى الجمهورية.

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