وزيرة الثقافة تشكر الإمارات لاختيار مصر كضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن العام الماضي شارك بمعرض الكتاب 54 دولة كضيوف، والعام الحالي 70 دولة، مؤكدة ان هذا يدل على أن هذه الدول لديها ثقة بمعرض الكتاب المصري لأن لدينا مؤسسات ودور نشر وأجنحة خاصة للدول.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات الدولية الثقافية لها دور مهم لأنها قوى ناعمة وثقافات بيننا وبين الدول الأخرى.

وعن اختيار مصر كضيف شرف لمعرض أبو ظبي للكتاب، قالت إنه يتم تحضير الملف الآن، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت الدعوة يوم افتتاح معرض الكتاب، وهي دعوة مقدرة جدًا لأن معرض كتاب أبو ظبي من المعارض المهمة ووجودنا كضيف شرف فخر لنا ونشكر الإمارات على الدعوة الكريمة والهوية المصرية موجودة وحاضرة في أي مكان.

وتابعت، أن الأديب نجيب محفوظ، هو شخصية المعرض لديهم، لأن "محفوظ" أديب نوبل المصري الصميم وهو تراث إنساني مصري وأصيل جدًا وفي النهاية اللغة العربية لغتنا وهو فخر لكل الثقافة العربية.