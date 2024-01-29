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رئيس التحرير
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برلمان

وزيرة الثقافة تكشف جهود دعم قطاع حقوق الإنسان

نيفين الكيلاني وزيرة
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

قالت وزير الثقافة، نيفين الكيلاني، إن وزارة الثقافة في اطار استراتيجية الدولة 2030، قد عملت على تنفيذ كافة المحاور الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هناك 6 أهداف مهمة تم العمل عليها، أهمها توزيع الخدمات المختلفة على مستوى كافة ربوع الوطن لاسيما في المناطق النائية والمناطق الحدودية الأكثر احتياجًا.

نشر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، إلى الدكتورة وزيرة الثقافة، بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، حيث تابعت وزيرة الثقافة:" كان هناك مشروع مهم وهو مشروع أهل مصر، وهو برنامج رئاسي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى أنه تم التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بجانب الشخصيات العامة والمفكرين لتعزيز القيم الايجابية بالمجتمع وتبادل الخبرات ومجابهة التطرف الفكري ومكافحة العنف".


وأشارت الكيلاني، إلى أنه خلال عام تم تنفيذ 10 ملتقيات وأسابيع ثقافية للشباب والفتيات بالمحافظات الحدودية و5 أسابيع للطفل، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة تعمل ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، حيث نفذت الهيئة العامة لقصور الثقافة 1949 فعالية ثقافية في 13 محافظة خلال العام الماضي.

واستكملت:" تم تزويد المكتبات بالقرى باصدارات وزارة الثقافة، وللوزارة فروع في بعض قرى حياة كريمة وتم افتتاح اكشاك مكتبتي وكان أخر افتتاح في سوهاج، مشيرة إلى أن الوزارة ساعدت المناطق التي حرمت لسنوات من الخدمة السينمائية، وبلغ عدد قاعات دور العرض 21 دار عرض في قصور الثقافة في 19 محافظة مصرية تقوم بعرض الافلام باسعار رمزية بجانب افلام تسجيلية تقوم بانتاجها الوزارة.

وأردفت:" الوزارة قامت ببرنامج ترسيخ المواطنة في المنيا بهدف تفعيل الانشطة التي تحقق تعزيز المواطنة لمواجهة التطرف والاحداث الطائفية ونبذ العنف، ويستهدف البرنامج 44 قرية وتم تنفيذ 230 فعالية بقرى المنيا، مشيرة إلى مشروع الاسكان الأمن بديل العشوائيات شمل 13 منطقة ف 5 محافظات، للتنمية الثقافية لقاطني المدن الجديدة بدائل العشوائيات من خلال فعاليات ثقافية للاسر والاطفال".


وأوضحت الكيلاني، أنه في اطار تطوير ودعم الادارة الثقافية بالمحافظات يتم تنفيذ مشروع دوائر الابداع وهي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الاقاليم وتقديم الدعم التجريبي في مجال الادارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافي، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الثقافة للجميع ومساندة ذوي الاعاقة فانه تم تنفيذ 52 فعالية لذوي الهمم خلال هذا العام في الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى أنه من خلال المركز القومي لثقافة الطفل فانه يتم تنفيذ مشروع بنكمل بعض لتطوير مهارات ذوي الهمم، وبعض الورش يتم عمل معارض لكي يستفيدوا من عائدها.


وأضافت الكيلاني، أنه تم تنفيذ مبادرة جوا الدائرة وهو برنامج ثقافي لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة مستهدفة العاملين بالادارات المختصة بتخطيط وتنفيذ الانشطة الثقافية وتم تنفيذ ورش استهدفت تدريب 102 متدرب خلال عام.

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