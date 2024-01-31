عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة اسكتلندية تكشف اختلاف ملامح الغني عن الفقير.. شاهد كيف يبدو الفرق؟

دراسة اسكتلندية تكشف
دراسة اسكتلندية تكشف اختلاف ملامح الغني عن الفقير

يشغل الغنى والفقر كل إنسان على وجه الأرض، لكن هل خطر في بالك يومًا أن ملامح الأغنياء تختلف عن ملامح الفقراء، هذا ما ركزت عليه دراسة حديثة خرجت بمجموعة من النتائج. 

كشفت دراسة الباحثون في جامعة جلاسكو،  ثاني أقدم جامعة في اسكتلندا، أن شكل وجهك يمكن أن يؤثر على تصورات الناس لثروتك ورصيدك المالي، وفقًا لما نقلته “العربية نت”. 

قالت الدكتورة ثورا بيورنسدوتير، المعدة الرئيسية للدراسة، إن الأحكام المتسرعة التي تعتمد فقط على المظهر يمكن أن تكون لها عواقب طويلة الأمد على الأفراد، مضيفة: " الصور النمطية التي نحملها تحيز تصوراتنا، انطباعاتنا عن الآخرين يمكن أن تؤدي إلى مزايا أو عيوب معينة بالنسبة لهم".

الغني والفقير 


قام فريق البحث بتحليل الأحكام السريعة التي يصدرها الناس عن بعضهم بعضا، ووجدوا أن الوجوه التي تبدو غنية تعتبر أيضا أكثر جدارة بالثقة، وتتميز بأفواه مبتسمة وملامح منحوتة وحواجب مرتفعة وعيون متقاربة وخدود وردية.

وأضافوا أن الوجوه الغنية أطول وأكثر تحديدا مع أنوف بارزة وأفواه مقلوبة وجبهة عالية.

وأوضح الباحثون أن الوجوه التي ينظر إليها على أنها "فقيرة" تكون حواجبها منخفضة وذقنها أقصر وأفواهها متجهة إلى الأسفل ولون بشرتها أغمق وأكثر برودة ما يجعلها تبدو غير جديرة بالثقة وباردة وغير كفوءة.

وركز البحث على ما يجعل الشخص يبدو من طبقة اجتماعية أعلى أو أدنى وكيف ترتبط هذه السمات بتصورات شخصية.

ووجد الباحثون أن الوجوه التي تعتبر سيئة المظهر كانت أكثر "طفولية"، مع ملامح مستديرة مثل وجه الطفل علمًا بإن هذه الخصائص ترتبط بضعف اللياقة البدنية أو انخفاض الذكاء أو الشخصية الخاضعة.

يوسف الحسيني: 65% من الشعب المصري كانوا تحت خط الفقر قبل 2011

وزير التنمية الفلسطيني: مواطنو قطاع غزة أصبحوا تحت خط الفقر

دراسة اسكتلندية تكشف اختلاف ملامح الغني عن الفقير

 

 

 

 

الغني والفقير الغني الفقير جلاسكو اسكتلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

اخبار مصر 24ساعة| السيسي يصدّق على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.. علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

ترشيحاتنا

لا تلزم الاحتلال بإنهاء الحرب..هل توافق حماس على مقترح وقف النار بغزة؟

اخبار مصر 24ساعة| السيسي يصدّق على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.. علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

وظائف جديدة يعلن عنها التنظيم والإدارة اليوم الأربعاء

أفضل ليال يستحب إحياؤها بالعبادة.. احرص على اغتنامها

قضيت 3 أشهر مع الكائنات الفضائية.. طيار سابق في الجيش الأمريكي يثير جدلًا|تفاصيل

الأدعية المستحبة عند هبوب الرياح والعواصف.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

دراسة اسكتلندية تكشف اختلاف ملامح الغني عن الفقير.. شاهد كيف يبدو الفرق؟

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

ملابس رياضية.. ولاء الشريف تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ