دراسة اسكتلندية تكشف اختلاف ملامح الغني عن الفقير.. شاهد كيف يبدو الفرق؟

يشغل الغنى والفقر كل إنسان على وجه الأرض، لكن هل خطر في بالك يومًا أن ملامح الأغنياء تختلف عن ملامح الفقراء، هذا ما ركزت عليه دراسة حديثة خرجت بمجموعة من النتائج.

كشفت دراسة الباحثون في جامعة جلاسكو، ثاني أقدم جامعة في اسكتلندا، أن شكل وجهك يمكن أن يؤثر على تصورات الناس لثروتك ورصيدك المالي، وفقًا لما نقلته “العربية نت”.

قالت الدكتورة ثورا بيورنسدوتير، المعدة الرئيسية للدراسة، إن الأحكام المتسرعة التي تعتمد فقط على المظهر يمكن أن تكون لها عواقب طويلة الأمد على الأفراد، مضيفة: " الصور النمطية التي نحملها تحيز تصوراتنا، انطباعاتنا عن الآخرين يمكن أن تؤدي إلى مزايا أو عيوب معينة بالنسبة لهم".

الغني والفقير



قام فريق البحث بتحليل الأحكام السريعة التي يصدرها الناس عن بعضهم بعضا، ووجدوا أن الوجوه التي تبدو غنية تعتبر أيضا أكثر جدارة بالثقة، وتتميز بأفواه مبتسمة وملامح منحوتة وحواجب مرتفعة وعيون متقاربة وخدود وردية.

وأضافوا أن الوجوه الغنية أطول وأكثر تحديدا مع أنوف بارزة وأفواه مقلوبة وجبهة عالية.

وأوضح الباحثون أن الوجوه التي ينظر إليها على أنها "فقيرة" تكون حواجبها منخفضة وذقنها أقصر وأفواهها متجهة إلى الأسفل ولون بشرتها أغمق وأكثر برودة ما يجعلها تبدو غير جديرة بالثقة وباردة وغير كفوءة.

وركز البحث على ما يجعل الشخص يبدو من طبقة اجتماعية أعلى أو أدنى وكيف ترتبط هذه السمات بتصورات شخصية.

ووجد الباحثون أن الوجوه التي تعتبر سيئة المظهر كانت أكثر "طفولية"، مع ملامح مستديرة مثل وجه الطفل علمًا بإن هذه الخصائص ترتبط بضعف اللياقة البدنية أو انخفاض الذكاء أو الشخصية الخاضعة.