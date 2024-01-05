وزير التنمية الفلسطيني: مواطنو قطاع غزة أصبحوا تحت خط الفقر

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الوضع في فلسطين استثنائي وليس كما كان في الأحوال الاعتيادية، ولا يعتمد فقط على ما كان موجود من قاعدة بيانات من مواطنين فلسطينيين تحت خط الفقر، والقوائم التي تضم عائلات بحاجة إلى مساعدات سواء عينية أو مادية بالبرامج المختلفة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.

حديث عن الأزمة في قطاع غزة

وأضاف "مجدلاني"، خلال لقاء عبر زوم عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل المواطنين في قطاع غزة تحت خط الفقر، وهم من الفئات بحاجة لتقديم المساعدة، وتقديم الدعم والإسناد والحماية والرعاية الاجتماعية لهم، وقبل العدوان كان حوالي 63% من سكان غزة مهددين بالأمن الغذائي، واليوم 99% من سكان غزة تحت خط الفقر، ومهددين بالأمن الغذائي، وبالتالي البرامج التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتصل بتقديم المساعدات تشمل كل المواطنين الفلسطينيين.

وتابع أن السجل المدني في قطاع غزة هو الأساس في تقديم المساعدة إلى المواطنين الفلسطينيين وليس قاعدة البيانات السابقة المعتمدة للمسح الميداني للعائلات الفقيرة، أو التي تحت خط الفقر الوطني داخل القطاع، ولذلك رغم شح الموارد والإمكانيات التي تدخل للقطاع والتحكم الإسرائيلي في إدخال الشاحنات ونوعية وطبيعة المواد التي تدخل للقطاع فضلا عن الظروف والمعطيات الصعبة التي دخلت خلال الأشهر الماضية حول انتقال الناس من محافظة إلى أخرى.