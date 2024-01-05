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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: صمود الشعب أفشل الحرب الإسرائيلية على غزة

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الولايات المتحدة هي أكثر دولة تتدخل في كل دول العالم، لافتًا إلى أن أمريكا تنشر أكثر من 70 قاعدة عسكرية على مستوى العالم دون وجه حق.

حديث عن القضية الفلسطينية

وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لديها ازدواجية في المواقف بشأن التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلاً: "لا أضع آمالاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة".

وشدد البرغوثي على أنه يجب "على الولايات المتحدة إجبار إسرائيل من أجل وقف العدوان"، مؤكدًا أن صمود الشعب الفلسطيني أفشل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما أشار الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى أن "الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين إيجابي، وبناء وضمانة حقيقية لوقف التهجير".

القضية الفلسطينية الولايات المتحدة إسرائيل قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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