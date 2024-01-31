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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دكتور جمال شعبان يكشف لـ صدى البلد تفاصيل كتابة قلب مفتوح

صدى البلد

أشاد الدكتور جمال شعبان أخصائي القلب والأوعية الدموية  " لصدي البلد "بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب من اعظم المعارض في العالم و أن يوجد إقبال كبير جدا من الناس المحبيين للقراء

و تحدث عن عناصر كتابة الذي يشارك به في معارض القاهرة الدولي للكتاب كتاب قلب مفتوح أنه يحتوي على مقالات للتوعية بطب القلب و الوقاية من الأمراض


ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بلغ عدد زائريه في يومه الأول 207414 زائر، وحرصت الأسر المصرية على التوافد من جميع محافظات الجمهورية بكثافة عالية، منذ الساعات الأولى لفتح أبوابه للجمهور، كما توافد على المعرض عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية، حرصاً على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن فعاليات المعرض.
ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام اختارت اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ55، لما له من دور كبير في ترسيخ الهُويَة المصرية؛ من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسي، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.

اخبار جمال شعبان الدكتور جمال شعبان عميد القلب الأسبق عملية قلب مفتوح

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