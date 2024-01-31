الاحتلال الإسرائيلي يعارض التفكيك الفوري لوكالة "الأونروا" لهذا السبب

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن حكومة الاحتلال تعارض التفكيك الفوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ووفقا للمسؤول إسرائيلي، فأن التفكيك الفوري للوكالة الأممية "الأونروا" سيتسبب بكارثة ستجبر دولة الاحتلال على الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة.

وأكد بيان مشترك لرؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، أن قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "أونروا" سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة.

وأضاف البيان المشترك لـ اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان غزة، لافتًا إلى أن وقف تمويل الأونروا أمر محفوف بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة.

وكشفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيجريد كاج، أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة “أونروا”.

وقالت كاج الثلاثاء: "لا يمكن لأي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة".