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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: إسرائيل وافقت على هدنة لـ 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح أسراها

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على هدنة في قطاع غزة مدتها 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح جميع أسراها.

ونقلت الصحيفة عن ما وصفتها بـالمصادر المطلعة، أنه كجزء من الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

وكشفت مصادر مطلعة أن حركة "حماس" تدرس خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ستؤمّن الإفراج عن أغلب الرهائن الإسرائيليين، لكنها لا تلزم الاحتلال بإنهاء الحرب.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، يعتمد نجاح الخطة على إذا ما كانت حماس ستوافق أم لا على المرحلة الأولى من دون الموافقة على إنهاء الحرب بصفة دائمة، وهو مطلب جوهري للحركة حتى الآن.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول كبير في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قوله إن مقترح باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يشمل 3 مراحل.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ، أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين مثل النساء والأطفال والمرضى.

وبحسب رويترز، المرحلة الثانية من مقترح وقف إطلاق النار تشمل إطلاق سراح كل المجندين والمجندات، أما المرحلة الثالثة تشمل تسليم الجثامين.

وأكدت رويترز، على أن العمليات العسكرية من الجانبين ستتوقف طوال المراحل الثلاث لوقف إطلاق النار.

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