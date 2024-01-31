الحوثيون: أطلقنا عدة صواريخ على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن الحوثيين أعلنوا أنهم أطلقوا عدة صواريخ على مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أسقطت صاروخًا أطلقه الحوثيون باتجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صادر عنها "في 30 يناير، وفي حوالي الساعة 11:30 مساءً، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة "يو إس إس جريفلي" (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون"، قالت الثلاثاء، أن جماعة الحوثي اليمنية هاجمت وهددت الشحن الدولي والتجاري 36 مرة منذ 19 نوفمبر الماضي.

وترتب على ذلك، تحذير صندوق النقد الدولي من أن استمرار الهجمات في البحر الأحمر وحرب أوكرانيا يهددان التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد.