تركيبة الدماغ وتعريف القيم.. خبير علاقات أسرية يوضح الاختلافات بين الرجل والمرأة|فيديو

تحدث الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية عن أهم الاختلافات بين الرجل والمرأة، والتي من المهم أن يتعرف عليها الشخص قبل الإقدام على خطوة الارتباط واختيار شريك الحياة.



الاختلاف في تعريف القيم

وقال “علام” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن هناك اختلاق في تركيبة الدماغ وعقلية كلًا من الرجل والمرأة، حيث يختلف تعريف القيم عند كلًا منهما، فمثلًا تعريف الحب بالنسبة للمرأة غير تعريفه بالنسبة للرجل.



وأضاف الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية أن الرجل تفكيره عقلاني وثابت والمرأة تفكيرها عاطفي ومتغير، لافتًا إلى أن المرأة أكثر قدرة على إظهار المشاعر والحب، لافتًا إلى أن المرأة تحفز بالمشاعر والرجل يحفز بالاحتياج.