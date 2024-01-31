تدمير القيم.. روسيا تكشف مخطط واشنطن ولندن بعمل "طابور خامس" في البلاد

قال أمين عام مجلس الأمن الروسي نايل موخيتوف، إن الولايات المتحدة وبريطانيا يحاولات بشكل مشترك التأثير على الشباب الروسي من أجل تعزيز ظهور "طابور خامس" تخريبي من بين الشباب الساخطين الذين يمكن أن يتلاعبوا بهم كوسيلة لتدمير روسيا.

وأضاف موخيتوف أن واشنطن ولندن وحلفائهم يخصصون مبالغ كبيرة لتدمير القيم الأخلاقية والروحية في المجتمع الروسي وبالتالي إعادة تشكيل الذاكرة التاريخية للشعب الروسي، وهم يحاولون في الغالب التأثير على الشباب من أجل تآكل مشاعرهم الوطنية وبالتالي زرع قنبلة موقوتة في ظل مستقبل روسيا.

ووفقاً لموخيتوف، فإن هذه هي الطريقة التي يتم بها تشكيل "الطابور الخامس" من نوع ما، هذه على وجه التحديد مجموعة الروس الساخطين هي التي تفرض مشاريع مختلفة تتعارض مع المصالح الوطنية للبلاد.