روسيا: إسقاط 21 مسيرة أوكرانية قبل تنفيذ هجوم إرهابي

أفادت وسائل الإعلام الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 21 مسيرة أوكرانية فوق مناطق القرم وبيلجورود وبريانسك وكالوجا وتولا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه أنه: "تم خلال الليلة الماضية، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأشار البيان إلى أنه تم في الأجواء اعتراض وتدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 11 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 مسيرات فوق مقاطعة بيلجورود، و3 فوق بريانسك وواحدة في أجواء كالوجا ومثلها فوق مقاطعة تولا.



وعلى الجانب الآخر، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أطلقت ما مجموعه 35 طائرة بدون طيار هجومية وصاروخين موجهين تستهدف الطاقة والبنية التحتية العسكرية بالقرب من خط المواجهة والمناطق الأوكرانية الأخرى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية على تطبيق المراسلة تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 15 طائرة من أصل 35 طائرة بدون طيار.

ولم يكن من الواضح على الفور ما حدث للطائرات بدون طيار، التي لم يتم تدميرها أو الصاروخين اللذين قالت القوات الجوية إن روسيا أطلقتهما من أنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى S-300.

وأشار مسئولون محليون إلى أن القصف الروسي في شمال أوكرانيا أدى إلى مصرع أربعة أشخاص في قريتين بمنطقة سومي قرب الحدود الروسية، وأن امرأة لقيت حتفها جراء هجوم جديد على بلدة أفدييفكا المدمرة في الشرق.