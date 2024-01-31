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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: سحب الأموال منا سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة

الأونروا
الأونروا

قالت وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة "الأونروا"، إن القرارات التي اتخذتها مجموعة من الدول الأعضاء بإيقاف تمويلها إلى الوكالة ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة.

وأضافت وكالة الأونروا في بيان لها، أن سحب الأموال والدعم من الأونروا سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة ككل.

وفي وقت سابق، أكد بيان مشترك لرؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، أن قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين "الأونروا" سيكون له عواقب كارثية على قطاع غزة.

وأضاف البيان المشترك لـ اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن سكان غزة، لافتًا إلى أن وقف تمويل الأونروا أمر محفوف بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة.

وكشفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة سيجريد كاج، أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة “أونروا”.

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