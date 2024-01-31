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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

35 فداناً.. تنفيذ 21 قرار إزالة لأملاك الدولة في كفر الشيخ

تنفيذ 21 قرار إزالة
تنفيذ 21 قرار إزالة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة.

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وأسفرت الحملة مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة بالتنسيق مع رجال شرطة مطوبس والجهاز المعاون، عن تنفيذ 21 قرار إزالة صادر من جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية في نطاق بحيرة البرلس التابعة للوحدة القروية ببرمبال بنطاق مركز مطوبس علي مساحة 35 فداناً أملاك دولة.

وتمكنت الحملة من تنفيذ الإزالات علي الفور وفي المهد بمشاركة معدات الوحدة وتسليم الأرض إلى جهة الولاية «جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية».

جاءت هذه الحملة تحت إشراف اللواء حاتم الهيديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وبحضور عمر الزعيقي، نائب القرى وسعد سالم، نائب الإزالات، صلاح بدر رئيس قرية برمبال وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية والأجهزة المعنية.

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