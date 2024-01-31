جولة مفاجئة في البرد القارس.. وكيل «صحة كفر الشيخ» يتفقد مستشفى دسوق العام|صور

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ليلاً، مستشفى دسوق العام؛ لمتابعة سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والحضانة والعناية المركزة وصيدلية الطوارئ والأقسام الداخلية.

تأتي جولة وكيل وزارة الصحة لمستشفى دسوق، بالرغم من حالة الطقس السيئ بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لانخفاض درجات الحرارة عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدن وقرى المحافظة.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على تواجد الأطباء والتمريض والتزامهم بما الأعمال الموكلة إليهم.



وشدَّد وكيل الوزارة على ضرورة العمل كفريق واحد لتحسين الخدمات لكافة المواطنين وضمان وصول الخدمة بالصورة المرجوة، مؤكداً على ضرورة التصحيح أثناء المرور قدر الإمكان.

وفي جولته، سأل وكيل الوزارة إحدى المواطنات عن مدى رضاها عن مستوى الخدمة وذلك من خلال حرصه على تحسين جودة وأداء المستشفيات العامة والمركزية، حتى تكون ميسرة ومتاحة لجميع المواطنين.

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