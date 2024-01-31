محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية بمستشفى إبيار المركزى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات القافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية الصحة بالغربية بمستشفى ابيار المركزي.



وأشاد المحافظ بالقافلة الطبية والتي تضم عيادات طبية تخصصية، تشمل تخصصات (الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، الأنف والأذن، العظام، وتنظيم الأسرة) وحرص المحافظ على الحديث مع المواطنين المقبلين على القافلة، والذين عبروا عن سعادتهم بالقافلة والمجهود المبذول وتوافر قائمة دواء متنوعة ومجانية تخدم كافة التخصصات الموجودة بالقافلة، بالإضافة إلى توافر خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وخدمات افحص واطمئن وذلك في إطار استدامة المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة، و100 يوم صحة)،كما تابع محافظ الغربية ندوات التثقيف والإرشاد الصحي بالقافلة مؤكدا على أهمية الاهتمام برفع الوعي الصحي للمواطنين في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وفي السياق ذاته تفقد المحافظ القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري لتقديم جميع الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية للحيوانات من أبقار، وجاموس، وأغنام، وخيول، وتنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم؛ للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالترجيع والرش، وقدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور، وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

وفي سياق متصل تفقد المحافظ الفعاليات التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع المديريات الخدمية في إطار أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وأطلق المحافظ مسابقة كبرى لاختيار أفضل قرية في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وفقا للشروط والضوابط التي حددتها الصحة .

فتابع المحافظ ورش العمل عن العنف ضد المرأة وتنمية الأسرة المصرية التي قامت بها مديرية الشباب والرياضة بمدرسة الشهيد نبيل الدهراوي الإعدادية.

وقام محافظ الغربية بتوزيع مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا، فضلا عن متابعته لورشة العمل تحت عنوان "ابني ابنك صح" لاكتشاف مواهب الطفل وتنميتها لبناء شخصية إيجابية منذ الصغر "والندوات التوعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وورش العمل حول مخاطر الزواج المبكر والعنف الأسري، وحملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان بمدرسة الشين للتعليم الأساسي، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

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