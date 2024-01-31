جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء 7 مناطق في وسط غزة |تعرف عليهم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه دعا سكان غرب مدينة غزة لإخلاء المنطقة بشكل فوري والذهاب إلى المناطق الأمنة في وسط غزة أيضا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إنه يطلب من السكان المتواجدين غرب مدينة غزة إخلاء مناطق كلا من:

النصر

الشيخ رضوان

مخيم الشاطئ

الرمال الشمالي والجنوبي

الصبرة

الشيخ عجلين

تل الهوى

وأضاف جيش الاحتلال أن سكان هذه المناطق عليهم الانتقال من خلال شارع الرشيد نحو المآوي المعروفة في دير البلح.

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر بإخلاء 41% من سكان غزة منذ أن بدأ بتقسيم القطاع إلى كتل مرقمة في ديسمبر.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له، إنه منذ شهر ديسمبر تم وضع 1158 كيلومترا مربعا من قطاع غزة، الذي كان يعيش فيه 1.38 مليون شخص قبل 7 أكتوبر تحت الأوامر.

وأضاف المكتب أن تلك المنطقة تحتوي على 161 مركز إيواء يستضيف ما يقدر بنحو 700750 نازحاً.