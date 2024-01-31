الذهب يرتفع عالميًّا وسط طلب شديد على الملاذ الآمن اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي في ظل استمرار الطلب في التزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بينما يترقب المتعاملين في الأسواق اليوم نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.



سجل الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% ليتداول عند المستوى 2037 دولار للأونصة بالقرب من سعر اغلاق الأمس

بينما قد سجل اعلى مستوى اليوم عند 2040 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم أمس بنسبة 0.2% وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048 دولار للأونصة.



وأشار تحليل جولد بيليون ابل أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يأتي بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، وذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواتها، وذلك عقب مقتل 3 جنود في هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن.



ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 1% بسبب الدعم من الطلب على الملاذ الآمن، ولكن حتى الآن لم تستطع أسعار الذهب اختراق منطقة التداولات العرضية التي سيطرت عليها منذ الأسبوع الماضي.



يرجع هذا إلى انتظار الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم وتأثيره على مستويات الدولار الأمريكي، فالأسواق تنتظر التحرك الأخير للدولار ولتوقعات سياسة الفيدرالي قبل اتخاذ قرار يخص سعر الذهب.



التوقعات تشير أن البنك الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50% دون تغيير في السياسة النقدية، ولكن الأسواق تترقب أي تغير في نبرة بيان البنك أو تصريحات رئيس البنك جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي فيما يتعلق بمستقبل خفض الفائدة.



رهانات الأسواق تراجعت إلى 50% بشأن خفض الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع مارس القادم، وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70%، يرجع هذا إلى تحسن البيانات الاقتصادية منذ بداية العام عن الولايات المتحدة، الأمر الذي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.



يوم أمس صدرت بيانات فرص العمل عن الاقتصاد الأمريكي خلال شهر يناير وأظهرت ارتفاع أعلى من المتوقع عند 9.03 مليون فرصة عمل، بينما كانت القراءة السابقة عند 8.93 مليون فرصة عمل، تأتي هذه البيانات قبل تقرير الوظائف الحكومي الأهم الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع ويعد مقياس لأداء قطاع العمالة الأمريكي.



مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع اليوم بنسبة 0.1% ولكنه يظل ضمن نطاق ضيق للتداولات منذ الأسبوع الماضي، يرجع هذا إلى انتظار الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالي قبل اتخاذ قرار يتعلق بالدولار.

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.



وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولار.



كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.



على الرغم من أن مشتريات البنوك المركزية ليست قوية كما كانت في عام 2022، إلا أنها أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام 2022 لتجاوز التوقعات وتدعم أسعار الذهب بشكل عام. خاصة مع بقاءه أعلى المستوى 2000 دولار للأونصة منذ 10 أسابيع.



كما أشار مجلس الذهب العالمي إنه في عام 2023، ارتفع استهلاك المجوهرات إلى 2092.6 طن بسبب زيادة الطلب في الصين بنسبة 17% بعد جائحة كوفيد-19 وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب.

بينما مشتريات سبائك الذهب والعملات المعدنية انخفض بنسبة 3% مع استمرار انخفاض الطلب الأوروبي، في حين استمرت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تخزن السبائك للمستثمرين للعام الثالث على التوالي مع انخفاض قدره 244.4 طن.