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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشرى سارة.. سعر الذهب يعود للاستقرار بعد وقف التسعير في سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

شهدت الفترة الآخيرة، عدم استقرار ملحوظ في سوق الذهب نتيجة الارتفاع الجنوني والتلاعب في الأسعار، حيث خضع تسعير الذهب لكبار التجار، ورأى البعض إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة الطلب المتزايد على الذهب هذه الأيام باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات وأكثر الأدوات الاستثمارية استقراراً لذلك يلجأ الكثير لادخار أموالهم من خلاله.

أسعار الذهب اليوم في مصر 1-1-2024.. عيار 21 يقفز 30 جنيهًا مساء - جريدة المال
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب إن تسعير الذهب توقف في وسائل التواصل بين التجار مؤخرًا نتيجة مغالاتهم في أسعار الذهب، من خلال عملية التسعير.

وأضاف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن محلات الصاغة تستقبل العملاء حاليًا، ويسود الاستقرار السوق، حيث تعود الأمور لطبيعتها بسوق الصاغة.

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وتابع فرج أن سعر الذهب في محلات الصاغة، يتراوح حاليًا بين 3825 و3850 جنيهًا لعيار 21 وسط أجواء تعامل طبيعية. 

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

أعيرة الذهبأسعار الذهب اليوم
عيار 244371- 4400 جنيه
عيار 213825-3850 جنيهًا
عيار 183278- 3300 جنيه
الجنيه الذهب30.600- 30.800 جنيه

أسعار الذهب تأثرت بضخ سيولة كبير والأسواق تستعيد السيطرة


من جانبه، قال أمير رزق، خبير سوق المشغولات الذهبية، إن محلات الصاغة تستقبل عملائها على مدار الساعة، وتنفذ عمليات البيع والشراء، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة على صفحات الجرائد الرسمية.

وأضاف رزق، في تصريحات له، أن سعر الذهب عيار 21 يجري التنفيذ به اليوم بسعر 3850 جنيهًا، لافتًا إلى أن السوق تستعيد السيطرة على عمليات البيع والشراء بعد التأثير الكبير لسيولة شهادات الادخار على الطلب.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 29-1-2024 خلال بداية تعاملات الأسبوع في البورصات العالمية بما يقرب من 9 دولارات، وجاءت هذه الارتفاعات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة جاذبية السبائك كملاذ آمن، في حين كانت التحركات محدودة مع انتظار المتداولين تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول هذا الأسبوع للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة.

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ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.45% إلى 2027.22 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2025.20 دولار وفق وكالة «رويترز».

وتشير تحليلات السوق إلى إن هناك ما يكفي من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لإبقاء المستثمرين مهتمين بالذهب كجزء من الملاذ الآمن، لذلك ارتفع من 2018 دولار للأوقية إلى 2027.

وأكدت الأخبار المتعلقة بأمر شركة Evergrande الصينية أن التصفية تؤثر على معنويات المخاطرة، وتحافظ على دعم الذهب، ويعتبر الذهب مخزنًا آمنًا للقيمة وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

ويراهن المتداولون على حوث 6 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة لعام 2024 في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من خمسة تخفيضات قبل أسبوع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة IRPR التابع لشركة LSEG.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى التقليل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، ما يجعلها أكثر جاذبية.

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