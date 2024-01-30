عيار 21 بـ3850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-1-2024 لحظة بلحظة

تحظى أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل ارتباك الأسعار.



كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حادة.

أسعار الذهب اليوم



وبلغت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية مايلي :-

- بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 4400 جنيه بيع للمستهلك فيما سجل حوالي 4342 جنيه شراء من المستهلك.

- بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3850 جنيه بيع للمستهلك و 3800 جنيه شراء.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 3300 جنيه بيع و بلغ حوالي 3257 جنيه شراء.

- وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 2574 جنيه بيع وسجل 2500 جنيه شراء.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30800 جنيه، ذهب صافي وزن 8 جرامات، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 30400 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى في 3 جلسات، مع عودة الطلب في التزايد على الملاذ الآمن وزيادة التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى ترقب الأسواق لتصريحات رئيس البنك الفيدرالي بعد اجتماع البنك هذا الأسبوع.

ويأتي ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.5%، ليسجل أعلى مستوى عند 2033 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2018 دولارا للأونصة، ليتداول عند المستوى 2028 دولار للأونصة.

ورغم ارتفاع سعر الذهب اليوم، إلا أنّ تحركاته تبقى داخل نطاق تداول عرضي، ويواجه السعر مقاومة حالية عند منطقة 2035 – 2040 دولارا للأونصة، ومن المتوقع أن تستمر في إعاقة حركة الذهب لأعلى حتى وجود حافظ قوي في الأسواق.

وتترقب الأسواق اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، و تصريحات جيروم بأول رئيس البنك الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة وسياسته النقدية ثابتة دون تغيير، ولكن التركيز سيكون على أي تلميحات تصدر في بيان البنك أو تصريحات رئيسه بخصوص مستقبل أسعار الفائدة.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية بشكل معتدل في ديسمبر ليبقى ارتفاع التضخم أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي وهو ما قد يسمح للبنك الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات أخرى الأسبوع الماضي أنّ الاقتصاد الأمريكي سجل نموا بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أنّ الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي.



الأسبوع الماضي شهد انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.5% للأسبوع الثاني على التوالي، بينما بدأ تداولات الأسبوع الجاري على ارتفاع بدعم من أخبار عن مقتل جنود أمريكيين وجرح آخرين في هجوم على القوات الأمريكية على الحدود السورية، ما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ويرتبط الذهب والدولار بعلاقة عكسية منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، وساعد على انتعاش الدولار منذ بداية العام التغير في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث تصل رهانات الأسواق حاليا إلى 50 / 50 أنّ الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مارس القادم.