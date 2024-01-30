عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ3850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-1-2024 لحظة بلحظة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحظى أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثير من المواطنين خاصة الراغبين في الاستثمار حيث يعد المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل ارتباك الأسعار.

txt

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في آخر تحديث

txt

500 ألف جنيه.. مفاجأة لـ تجار الذهب | ما القصة


كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حادة.

أسعار الذهب اليوم


وبلغت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية مايلي :-

  - بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 4400 جنيه بيع للمستهلك فيما سجل حوالي 4342 جنيه شراء من  المستهلك.

- بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3850 جنيه بيع للمستهلك و 3800 جنيه شراء.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 3300 جنيه بيع و بلغ حوالي 3257 جنيه شراء.

- وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 2574 جنيه بيع وسجل 2500 جنيه شراء.

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء  30800 جنيه، ذهب صافي وزن 8 جرامات، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 30400 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى في 3 جلسات، مع عودة الطلب في التزايد على الملاذ الآمن وزيادة التوترات في الشرق الأوسط، إضافة إلى ترقب الأسواق لتصريحات رئيس البنك الفيدرالي بعد اجتماع البنك هذا الأسبوع.

ويأتي ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.5%، ليسجل أعلى مستوى عند 2033 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2018 دولارا للأونصة، ليتداول عند المستوى 2028 دولار للأونصة.

ورغم ارتفاع سعر الذهب اليوم، إلا أنّ تحركاته تبقى داخل نطاق تداول عرضي، ويواجه السعر مقاومة حالية عند منطقة 2035 – 2040 دولارا للأونصة، ومن المتوقع أن تستمر في إعاقة حركة الذهب لأعلى حتى وجود حافظ قوي في الأسواق.

وتترقب الأسواق اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، و تصريحات جيروم بأول رئيس البنك الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة وسياسته النقدية ثابتة دون تغيير، ولكن التركيز سيكون على أي تلميحات تصدر في بيان البنك أو تصريحات رئيسه بخصوص مستقبل أسعار الفائدة.

وشهد الأسبوع الماضي  ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية بشكل معتدل في ديسمبر ليبقى ارتفاع التضخم أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي وهو ما قد يسمح للبنك الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات أخرى الأسبوع الماضي أنّ الاقتصاد الأمريكي سجل نموا بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوي، مما يشير إلى أنّ الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي.


الأسبوع الماضي شهد انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.5% للأسبوع الثاني على التوالي، بينما بدأ تداولات الأسبوع الجاري على ارتفاع بدعم من أخبار عن مقتل جنود أمريكيين وجرح آخرين في هجوم على القوات الأمريكية على الحدود السورية، ما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

txt

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

txt

ضربات متتالية ومضبوطات 110 ملايين جنيه.. حكاية حيتان الذهب والتنقيب في الصحراء

ويرتبط الذهب والدولار بعلاقة عكسية منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار، وساعد على انتعاش الدولار منذ بداية العام التغير في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث تصل رهانات الأسواق حاليا إلى 50 / 50 أنّ الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مارس القادم.

أسعار الذهب أخبار أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم آخر أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

موضوعات متعلقة

500 ألف جنيه.. مفاجأة لـ تجار الذهب | ما القصة

هل تجب الزكاة على الذهب إذا كان للزينة.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

حرب الإبادة على غزة تكشف نقاط ضعف أمريكا في المنطقة

عيار 21 بـ3850 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-1-2024 لحظة بلحظة

4 آبار وملايين الدولارات.. قطاع البترول في مصر يسطر نجاحات متتالية للاقتصاد| تفاصيل

وزير الأوقاف يحسم الجدل بشأن ضوابط صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وساحات العيد

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اتهام أحمد حجازي في واقعة تلحين القرآن الكريم

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

2000عام.. اكتشاف سكين بقبر قديم يحمل نقوشًا غريبة في الدنمارك| صور

بعد أنباء ارتباطه| 10 صور رومانسية جمعت أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ