الجرام تخطى 4000 جنيه.. مقترح برلماني لخفض سعر الذهب الفترة القادمة

مازالت أسعار الذهب تواصل الارتفاع منذ بداية العام الجديد 2024، حيث سجل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء نحو 4000 جنيه، في سابقة لم تحدث من قبل بشأن أسعار المعدن الأصفر.

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر بشكل جنوني، كان هناك تحرك برلماني، للمساهمة في خفض سعر الذهب، مرة أخرى.

مقترح برلماني بخفض أسعار الذهب

التحرك البرلماني، جاء من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، والتي طالبت في اقتراح برغبة قدمته، لرئيس الوزراء ووزير المالية، بضرورة مد فترة سريان إعفاء واردات مصر من الذهب من الرسوم الجمركية سنة إضافية، مبينة سبب تقدمها بهذا المقترح وهو المؤشرات الإيجابية التي نجمت من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك بشأن استقرار سوق الذهب في مصر خلال هذه الفترة.

إعفاء واردات الذهب

وقالت الشريف في اقتراحها:" نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 10 مايو 2023 قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر".

وينتهي العمل بالإعفاء الجمركي لواردات الذهب من الجمارك 10 مايو المقبل، وهو الموعد الذي سبق أن حدّده مجلس الوزراء حين وافق على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك 6 أشهر.

ارتفاع أسعار الذهب

وأكملت ان هذا القرار يهدف إلى ضبط سوق الذهب في مصر بعد الاضطرابات والارتفاعات غير الطبيعية التي شهدها في الشهور السابقة جراء ارتفاع سعر الدولار ، ومع البدء في تنفيذ القرار انخفض سعر المعدن النفيس بشكل ملحوظ ، ما أدى إلى استقرار التعاملات بسوق الذهب نتيجة زيادة المتاح ، ما أحدث حالة من التناسب بين المعروض والمطلوب ، ما ترتب عليه انخفاض السعر بشكل كبير .

مد قرار إعفاء واردات مصر من الذهب

وطالبت الشريف رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة سريان القرار لمدة عام ، بدلاً من 6 أشهر، نظراً للمؤشرات الإيجابية المتوقعة على سوق الذهب المحلي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام نتيجة الاستمرار في تلك الإعفاءات الجمركية على الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3428.5 بيع و3342.75 شراء

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3900 للبيع و 4000 للشراء

أسعار الذهب عيار 22 اليوم 4190.5 بيع 4085.75 شراء

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4571.5 بيع 4457.25 شراء

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 32000 بيع 31200 شراء بارتفاع قدره 480

من جانبها نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

وأهابت الشعبة بجموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.