مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار اليوم الثلاثاء

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ بـ3860، والجنيه الذهب تجاوز الـ 30 ألف جنيه، ولكن اليوم هناك استقرار في أسعار، الذهب والعملات الأجنبية.

وخلال هذا التقرير نستعرض آخر سعر لـ الدولار والذهب:

استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء 30 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.50 جنيه للبيع، و33.36 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.30 جنيه للبيع، و39.12 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.63 جنيه للبيع، و100.17 جنيه للشراء.

قدمت الإعلامية هند النعساني ونهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 30 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4400 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3860 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 30.800 جنيه.