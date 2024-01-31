معتز إينو يطالب بمحاسبة اتحاد الكرة على إهدار المال العام| تفاصيل

فتح معتز إينو، نجم الأهلي السابق، النار على مسؤولي اتحاد الكرة بعد الخروج من دور ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حصل كارثة، واستمرار فيتوريا كارثة أكبر، مدرب ضعيف الشخصية ويتأثر بالسوشيال ميديا، ولا يمتلك أي خبرات، واستمراراه عار على الكرة المصرية".

وأضاف: "الراتب الذى يحصل عليه فيتوريا كارثة بكل المقاييس، اتحاد الكرة ضعيف وفشلت جميع المنتخبات تحت قيادته، ولازم يكون هناك حساب بسبب إهدار المال العام، وسأنتقد الجميع في حالة استمرار فيتوريا".