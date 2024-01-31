مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار شمال المنيا وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد بإنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

وبالانتقال تبين انقلاب سيارة أمام مركز بني مزار بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص اخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى،

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق