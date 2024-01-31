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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع كوبري أشمنت الجديد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد خلال زيارته" اليوم " لمركز ناصر ، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة ،للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي تواجه سير العمل ،وذلك لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتم تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ضمن مشروعات حياة كريمة، بطول 19 متراً وبعرض 12 مترا، بهدف تسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعي ويخدم أكثر من 65 ألف نسمة بقرى  (أشمنت وكفر الجزيرة ومناشي الشركة وجزيرة أبو صالح وعلى حمودة).

واطلع المحافظ على عرض موجز لسير الأعمال ، حيث يتم حالياً أعمال الحدادة تمهيدا لصب بلاطة الكوبري، التي سبقتها أعمال إنشاء الخوازيق والمخدات والتدبيش والشدات الخشبية للكمر، خاصة بعد استيفاء بعض الملاحظات في الجانب الإنشائي للكوبري بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة السكة الحديد، بهدف تسريع وتيرة العمل بالمشروع.

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وكلف محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين باستمرار متابعة أعمال الإنشاء وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل، لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مطالبا بضغط الجدول الزمني للتنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال، وذلك تسهيلا على المواطنين بالمنطقة، مع التأكيد على انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، لسرعة الانتهاء من المشروع  وسرعة دخوله الخدمة.

ورافق المحافظ، خلال التفقد، كل من، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندسة هبة الباجي مدير منطقة تعمير بني سويف والفيوم ، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام حياة كريمة ببني سويف، والمهندس محمد عبد الجواد مدير عام صرف بني سويف، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس حسن محفوظ مدير مشروعات مركز ناصر بمنطقة تعمير بني سويف والفيوم، وأحمد إبراهيم وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد كزبري اشمنت
محافظ بني سويف يتفقد كزبري اشمنت
محافظ بني سويف يتفقد كزبري اشمنت
محافظ بني سويف يتفقد كزبري اشمنت
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجامعة بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزارة النقل

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