تصعيد 3 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مسابقة إبداع

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تصعيد الطالب عبدالرحمن على فتحي في مسابقة شعر العامية، والطالبة سيلفيا اشرف في مسابقة الرواية ، والطالب زياد محمد فاضل في مسابقة المراسل التلفزيوني غير متخصصين، وذلك للتحكيم النهائي لمسابقة إبداع.

وذلك تحت إشراف محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، حيث من المقرر يتم التحكيم النهائي للمسابقة بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظه الإسكندرية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية .

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين ، معرباً عن سعادته بالقدرات والمواهب لديهم ، مشيراً إلى أن تلك المسابقات تُعد مهمة لتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية ، وتتيح لهم الفرصة لتحليل وتقييم مهاراتهم، والاطلاع على مهارات وقدرات الآخرين ، مؤكدا حرص الجامعة علي دعم تلك المواهب الجامعية الشابة وتوفير المناخ المناسب لتنميتها للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة