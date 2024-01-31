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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تصعيد 3 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مسابقة إبداع

صدى البلد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تصعيد الطالب عبدالرحمن على فتحي في مسابقة شعر العامية، والطالبة سيلفيا اشرف في مسابقة الرواية ، والطالب زياد محمد فاضل في مسابقة المراسل التلفزيوني غير متخصصين، وذلك للتحكيم النهائي لمسابقة إبداع.

 وذلك تحت إشراف  محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، حيث من المقرر يتم التحكيم النهائي للمسابقة بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظه الإسكندرية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية .

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ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين ، معرباً عن سعادته بالقدرات والمواهب لديهم ، مشيراً إلى أن تلك المسابقات تُعد مهمة لتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية ، وتتيح لهم الفرصة لتحليل وتقييم مهاراتهم، والاطلاع على مهارات وقدرات الآخرين ، مؤكدا حرص الجامعة علي دعم تلك المواهب الجامعية الشابة وتوفير المناخ المناسب لتنميتها للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة

 

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