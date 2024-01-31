مستودع أسلحة.. انفجار ضخم في مدينة الحسكة السورية

أفادت وسائل إعلام سورية بانفجار مستودع أسلحة تابع لقسد قرب حي المشيرفة بمدينة الحسكة السورية.

واستشهد أحد أفراد الجيش السوري، وأصيب آخرون خلال استهداف مدفعي من قبل قسد لمقر عسكري قرب بلدة القورية شرق دير الزور.

وفي سياق متصل؛ نجحت قوات الجيش السوري في قتل الإرهابي والقيادي الميداني في ما يسمى فصيل "جيش الأحرار" الإرهابي المدعو أبو مصعب مضايا بالعملية النوعية.

جاء ذلك ضمن عملية للجيش السوري استهدفت تجمعات مايسمي جيش الاحرار وآلياتهم بطائرات مسيّرة انتحارية (FPV) ظهر اليوم على محور ريف إدلب الشرقي.