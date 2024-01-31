بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يُكرمان الطلاب المتميزين | صور

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزار التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، عدداً من الطلاب المتميزين.

الطلاب المكرمون هم: هارون عاطف عويضة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة (الفئة الأولى)، والطالب إسلام كامل خليفة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإنفوجرافيك، والطالبة إيمي أحمد قاقا، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التصميم الفني، والطالب زياد محمد أحمد غنيم، كأس إفريقيا في كرة السلة بمنتخب مصر المتميزين رياضيًا، والطالب سليمان زهدي سليمان، الحاصل على العديد من البطولات في ممارسة رياضة الهوشو كنغوفو (8 سنوات).

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