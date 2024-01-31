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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يُكرمان الطلاب المتميزين | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزار التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، عدداً من الطلاب المتميزين.

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محافظ كفر الشيخ يشدد على إزالة التعديات وإغلاق المحاجر المخالفة

الطلاب المكرمون هم: هارون عاطف عويضة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة (الفئة الأولى)، والطالب إسلام كامل خليفة، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإنفوجرافيك، والطالبة إيمي أحمد قاقا، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التصميم الفني، والطالب زياد محمد أحمد غنيم، كأس إفريقيا في كرة السلة بمنتخب مصر المتميزين رياضيًا،  والطالب سليمان زهدي سليمان، الحاصل على العديد من البطولات في ممارسة رياضة الهوشو كنغوفو (8 سنوات).

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الطلاب المتميزين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجلس التنفيذي للمحافظه المجلس التنفيذى المشروع الوطني للقراءة المشروع الوطني إنفوجرافيك

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