موعد التقديم لوظائف الأئمة والعمال 2024.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف الأئمة والعمال 2024، يكثر البحث عن موعد التقديم لوظائف الأئمة والعمال 2024م، حيث أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد التقديم لوظائف الأئمة والعمال 2024م ، وذلك في النصف الثاني من شهر فبراير القادم.

موعد التقديم لوظائف الأئمة والعمال 2024م

علمًا بأن المؤهلات المطلوبة لوظيفة إمام وخطيب (تعاقد) هي : كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية التربية جامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية، وذلك لجميع التقديرات حتى سن ٤٠ عامًا.

والعمال مؤهل أقل من المتوسط، حتى سن ٤٠ عامًا.

كما أعلن الجهاز عن عدة وظائف أخرى ، مهندسين ومعلمين ومعلمات وباحثين قانونيين وسائقين وعمال بعدد من الجهات الحكومية .

للاطلاع اضغط على الرابط التالي : اضغط هنا

المسابقة الثقافية الأسبوعية للعام الدراسي 2023 – 2024م

ونشرت الأوقاف أسماء أصحاب أفضل الإجابات الأكثر تميزًا ودرجة كل مشترك في السؤال الثاني من المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023- 2024م ، وهم :

1. فاطمة خالد فتحي السيد الحسانين - كفر الشيخ - الثانية - 41

2. أسماء أحمد علي أحمد - الشرقية (العاشر من رمضان) - الأولى - 40

3. هاجر إسماعيل عابد علي - أسوان - الأولى - 40

4. وليد الشبراوي عثمان أحمد - الدقهلية - الأولى - 39

5. هالة محمد مصطفى محمد أحمد - دمياط - الثانية - 39

6. مصلح رجب مصلح - القليوبية - التمهيدية - 38

7. منير محمود حسن المكي - الغربية - الثانية - 37

8. عابد فتحي النجار - البحيرة - الأولى - 37

9. حورية عوض عبد الفضيل فرحات - مرسى مطروح - الأولى - 37

10. أسماء جمال محمد عيد - القاهرة (النور) - الثانية - 37

11. محمد محمد برعي مبارك - الإسماعيلية - الأولى - 36

12. هدى أحمد محمد أحمد عبده - الشرقية (العاشر من رمضان) - الثانية - 35

13. علي حسن علي اسماعيل - دمياط - الأولى - 35

14. راوية عبد الله عبدالحميد رزق - البحيرة - الأولى - 35

15. نرمين عبد العظيم الإبياري - شمال سيناء (بئر العبد) - الأولى - 35

16. أسماء أحمد عبد الوهاب محمود - أسوان - الثانية - 35

17. حسناء دياب ماهر - المنيا - التمهيدية - 35

18. هبة الله عادل لبيب حسن - القاهرة (مدينتي) - الأولى - 35

19. وائل محمد الزغبي السيد - السويس - الأولى - 35

20. ثريا محمود أحمد بديني - المنيا - الأولى - 35

21. ندى محمد.سعيد محمد - القاهرة (مدينتي) - الأولى - 35

22. أسماء محمد زكي - دمياط . - التمهيدية - 34

23. علي عبد الستار علي أبومهية - البحيرة - الأولى - 34

24. عبد الله محمد علي أبو الخير - الإسكندرية (العجمي) - الثانية - 34

25. هبة الله سعد أحمد الشباسي - البحيرة - الثانية - 33

26. حمادة صابر إبراهيم حفلش - البحيرة - الأولى - 33

27. ميرفت محمد تمام عثمان - الإسكندرية (العجمي) - الثانية - 33

28. نسرين عبد العظيم أحمد عمر الإبياري - شمال سيناء (بئر العبد) - الأولى - 33

29. السيد محمود محمد عبد الله - الإسماعيلية - الثانية - 33

30. محمد محمد عبد المنعم عمارة - البحيرة - الثانية - 33

31. أحمد عبد اللاه زهران - البحيرة - الأولى - 32

32. أيمن سعد محمد شيحة - البحيرة - الثانية - 32

33. هالة يوسف عبد الغني - البحيرة - الثانية - 32

34. مي عادل محمد عبد المجيد محمد - مرسى مطروح - الأولى - 32

35. هاني السيد سالم عبد الله - الإسكندرية (العجمي) - الأولى - 32

36. محمد عبد المالك أحمد بخيت - الإسماعيلية - الأولى - 32

37. أحمد الحمزاوي أحمد الصيفي - الدقهلية - الثانية - 32

38. فاطمة أحمد الشحات النمراوي - شمال سيناء (العريش) - الأولى - 32

39. داليا ممدوح محمود ماضي - الغربية - الأولى - 32

40. عيسى سليمان محمد طميش - مرسى مطروح - الثانية - 32

41. هبة الله محمد مجدى محمد إسماعيل - الجيزة (الاستقامة) - الثانية - 32

42. أماني عبد الصمد القرش - القاهرة (مدينتي) - الثانية - 31

43. رمضان شعبان محمد لبن - البحيرة - التمهيدية - 31

44. مريم سليمان محمد - البحيرة - التمهيدية - 31

45. علاء عبد الحليم ذكي محمد - البحيرة - الأولى - 31

46. حكمت علي محمد - مرسى مطروح - الأولى - 31

47. سارة محروس السيد محروس - أسوان - الأولى - 31

48. سامح أحمد السيد الأسيوطي - البحيرة - الأولى - 31

49. رشا يوسف نعيم يوسف - شمال سيناء (العريش) - الأولى - 31

50. جودة محمد جودة عبد الغني - بني سويف - التمهيدية - 31

51. يثرب صلاح الدين عبد الحميد - القاهرة (مدينتي) - الثانية - 31

52. هبة حجاجي محمد محمد - قنا - التمهيدية - 31

53. سحر شحاتة محمد عبد العال - الإسكندرية (محرم بك) - الثانية - 31

54. سامح السيد بكر بلتاجي أبو عيانة - الإسكندرية (محرم بك) - الثانية - 31