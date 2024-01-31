روسيا تعترض 20 صاروخًا أوكرانيًا موجهًا نحو القرم

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، اعتراض 20 صاروخًا أوكرانيًا موجهًا نحو شبه جزيرة القرم وفي سمائها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم الأربعاء: "تم اليوم حوالي الساعة 17:00 التصدي لمحاولة تنفيذ هجوم من قبل نظام كييف باستخدام 20 صاروخا موجها من الطائرات ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 17 صاروخا أوكرانيا فوق البحر الأسود وثلاثة أخرى فوق شبه جزيرة القرم".

وأشارت إلى أن شظايا صواريخ أوكرانية سقطت على أراضي وحدة عسكرية في بلدة ليوبيموفكا بجمهورية القرم، دون التسبب بأي أضرار على المعدات الجوية.

واعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية، 21 مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوجا وتولا، وتمكنت من تدميرها في الأجواء.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.