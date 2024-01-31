«تعليم مطروح» ينظم رحلة ترفيهية تثقيفية لطلاب قرية «قارة أم الصغير»

نظّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح رحلة تثقيفية ترفيهية لطلاب قرية قارة أم الصغير التابعة لإدارة سيوة التعليمية أقصي جنوب المحافظة لمدة أربعة أيام وذلك تحت إشراف مدير عام الشئون التنفيذية وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية .

واستهل الطلاب برنامج الرحلة اليوم بزيارة مكتبة مصر العامة ثم زيارة متحف الآثار وسط المدينة والذي يحتوي علي العديد من الآثار الرومانية واليونانية والإسلامية النادرة حيث قام الطلاب بجولة في أركان المتحف والتقاط الصور التذكارية واختتمت فعاليات اليوم الأول بزيارة الطلاب لمحطة تحلية المياه بالرميلة شرق المدينة.

وأوضح شحاتة أن برنامج الرحلة في اليوم الثاني يشمل زيارة متحف روميل ذو الشهرة التاريخية بالشاطئ الشرقي للمدينة ثم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن ختام البرنامج سيكون بمدرسة الحرية الخاصة وذلك لقضاء طلاب قرية أم الصغير يوم ترفيهي لممارسة الأنشطة .

وأشار "وكيل تعليم مطروح" أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم بالاهتمام بنشر وتنمية الوعي السياحي والثقافي لدى الطلاب والطالبات، خاصة أبناء القري والنجوع النائية مترامية الأطراف والتعرف على المعالم السياحية في المحافظة وذلك فى أطار مبادرة اعرف بلدك.