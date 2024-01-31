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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 مشاركا من مطروح في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

معرض التراث بالجيزة
معرض التراث بالجيزة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشاركة المحافظة بمعرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية، بوفد من المحافظة برئاسة  المهندس حسين السينى سكرتير عام المساعد للمحافظة  وبمشاركة 15 عارضا فى الفترة  من 30 يناير 2024 لمدة ثلاثة أيام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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حيث  يقام المعرض  بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمنى فى مصر وبمشاركة عدد من  الدول العربية والأجنبية كاليمن والصين وبيرو والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا وعارضين من محافظات الجيزه و الفيوم و اسوان و المنوفية و محافظة المنيا  .

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمطروح  رئيس لجنة المعارض أنه بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمشاركة الجيدة بالمعرض مع تقديم كل التيسيرات وبالتعاون بين إدارة السياحة ووحدة أيادى مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة .

وأضاف أن مطروح تشارك بالعديد من المنتجات البيئية المتنوعة  والمتميزة التى تشتهر بها المحافظة من التمور والزيتون  و المنتجات اليدوية الحرفية والتراثية المتنوعة  بمشاركة منتجات 15 عارضا من مطروح وسيوة فى المعرض من ضمن 55 من العارضين من الدول والمحافظات بمنتجات  متنوعة كالملابس و السجاد  و بعض المنتجات الغذائية والاكسسوارات والانتيكات وغيرها .

الجدير بالذكر أن أحمد راشد، محافظ الجيزة، افتتح المعرض أمس، الثلاثاء، بحضور عدد من سفراء  الدول الأجنبية. 

وأكد محافظ مطروح على اهتمام المحافظة بالحرف التراثية واليدوية والحرص على المشاركة فى العديد من الفعاليات والمعارض لفتح منافذ تسويقية لهم في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، و توفير فرص عمل .

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