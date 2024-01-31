دعاء المطر الغزير.. هذا ما ورد في السنة النبوية المطهرة

دعاء المطر الشديد ، تشهد البلاد الأسبوع الجاري سقوط الأمطار على كثير من المناطق في مختلف محافظات الجمهورية، ورد في السنة النبوية المطهرة ما يستحب أن يقوله المسلم عند رؤية سقوط المطر اللهم صيبا نافعا، وفي الحديث الشريف عن المطر ورد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى المطر: "رحمة" أي: هذا رحمة، و يعد المطر رحمه ، ووقت سقوط المطر الدعاء فيه مجاب، لذا يستحب الإكثار من الدعاء، وفي السطور التالية دعاء المطر الشديد الغزير.



-دعاء المطر اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا، اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ وعند سماع الرعد نقول سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

-اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

-اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

-اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.. اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

-اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، والظراب هو الجبل المنبسط.

- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».

-اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

- اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين. يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

دعاء المطر والرعد

دعاء المطر والرعد، يرتبط المطر بالرعد في أوقات كثيرة، وأوصانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عند المطر، كما أنه ورد في السنة النبوية المشرفة دعاء الرعد "يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، وفي دليل استحباب الدعاء عند نزول المطر ما ورد في الحديث الشريف عَنْ أَبِي حَازِمٍ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَوَقْتَ الْمَطَرِ" أي: إن وقت نزول المطر يُعد من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، وفيما يلي دعاء المطر والرعد.

-ونقول في دعاء المطر الوارد في الحديث الذي روي عن عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري

دعاء الرعد نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها دعاء سماع الرعد سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .. اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

-إذا عصفت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»، وما هبت الريح إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا.

-اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع المُلك ممن تشاء، وتعزّ من تشاء، وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل، وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحيّ، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما، وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة بالغة. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقضِ لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين، صلِّ على محمد وآله الطاهرين.

دعاء المطر لمن تحب

دعاء المطر لمن تحب، يستحب للمسلم استغلال وقت سقوط المطر خاصة أنه وقت مجاب فيه الدعاء وعلى المسلم أن يكثر من الدعاء لمن يحب، هناك بعض المسلمين يدعون لأبنائهم وهناك من يدعوا للرزق، فعلى المسلم أن يدعوا بماء يشاء ويقول اللهم يامن أطلقت السماء بالخيرات وأجريت السحب فسالت الأودية والممرات وغمرت الأرض بالغيث والزخات نسألك يا الله مع كل قطرة مطر أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتشفي مرضانا وترحم موتانا وتقضي حاجاتنا وتفرج همومنا وتكشف غمومنا وتبارك لنا في أبنائنا وأنفسنا وأموالنا.

-اللهم افتح على أولادي فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

-اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر، رواه البخاري ومسلم.

-اللهم اجعلني من المتوكِّلين عليك، واجعلني من الفائزين لديك، واجعلني من المقرَّبين إليك، بإحسانك يا غاية الطالبين.

-اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والهرم، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسالك الهدى والسداد.

-اللهم ارزقنا فى جميع أمورنا نحاة كنجاة يونس بسر قولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعوضا كعوض يوسف ببركة قولك(وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك) .

- اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا إياك ولا تجعل لنا هما إلا رضاك، نسالك يا الله ان تحبنا حبا نتجاوز به الحياة حتى تنتهي بنا وانت راض عنا ببركة قولك (يحبهم ويحبونه) اللهم عظم الرضا في صدورنا واليقين في قلوبنا.

-اللهم آتنا الذي نرجو ومدنًا بما نأمل وهب لنا منك فتحا مبينا ،اللهم أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ،لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، اللهم اجعل أمواتنا ممن سرحت ارواحهم في دار الجنان حتى استراحوا برياض النعيم، وجنوا من ثمار الجنة وشربوا من الرحيق المختوم.

- اللهم ارزقنا الجنة والفردوس الأعلى من الجنة لنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا واحبابنا يوم يقوم الحساب، اللهم اكرم أولادنا فى الدنيا بالاستقامة، واكسهم حلل الهداية، واحفظهم من قرناء السوء وشياطين الإنس والجن حتى نتقلب فى بركات قولك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.

