دعاء الضيق والاكتئاب والخوف.. أدركه بـ5 كلمات و6 آيات للسكينة وراحة القلب

دعاء الضيق والاكتئاب والخوف مستجاب، يكثر البحث عن دعاء الضيق والاكتئاب والخوف مستجاب، خاصة في الثلث الأخير من الليل، وفي بيان أفضل دعاء الضيق والاكتئاب والخوف مستجاب الآن نرصده في التقرير التالي.

دعاء الضيق والاكتئاب والخوف

الخوف هو أمر فطري يشعر به المسلم ويتنوع أسبابه، وقد نصح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، من يعاني الخوف والقلق؛ بقراءة سورة الملك، والحرص عليها، خاصة عند النوم، لأنها تمنح الإنسان راحة القلب والسكينة، وكذلك قراءة آخر 4 آيات من سورة الكهف.

وفي دعاء الضيق والاكتئاب والخوف ينصح الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الفتوى بالأزهر، بترديد الدعاء التالي: «اللهم أخرجني من حولي إلى حولك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك».

كذلك دعاء سيدنا يونس عليه السلام: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

فيما قال الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن الخوف من الله ومن عقابه ومن عذابه ومن غضبه ، فهذا الخوف مقبول و مثمر، لأنه سيدفعك إلى مزيد من الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله عز وجل لتنال رضاه، مستطردا: أما إذا كان هذا الخوف نفسي ودائم التوتر وقلبك منقبض ، فهنا قال العلماء عليك بوضع يدك اليمنى على قلبك ، وتقرأ آيات السكينة، وهي 6 آيات في القرآن الكريم، ولكن يجب عليك الأخذ بالأسباب وإلقاء الحمول والهموم على الله عز وجل .

وتابع: السكينة هي الطمأنينة التي يلقيها الله في قلوب عباده ، فتبعث على السكون والوقار ، وتثبت القلب عند المخاوف ، فلا تزلزله الفتن ، ولا تؤثر فيه المحن ، بل يزداد إيمانا ويقينا .

وقد ذكرها الله عز وجل في ستة مواضع من كتابه الكريم ، كلها تتضمن هذه المعاني من الجلال والوقار الذي يهبه الله تعالى موهبة لعباده المؤمنين ، ولرسله المقربين.

يقول ابن القيم رحمه الله في شرح منزلة " السكينة " من منازل السالكين إلى الله :

" هذه المنزلة من منازل المواهب ، لا من منازل المكاسب ، وقد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في ستة مواضع :

الأولى : قوله تعالى : ( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) البقرة/248.

الثاني : قوله تعالى : ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) التوبة/26.

الثالث : قوله تعالى : ( إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها) التوبة/40.

الرابع : قوله تعالى : ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) الفتح/4.

الخامس : قوله تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) الفتح/18.

السادس : قوله تعالى : ( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) الفتح/26.

أسباب الخوف من الله تعالى

تتعدد أسباب الخوف من الله تعالى ومن أهمها مايلي:

خوف الموت قبل التوبة.

خوف نقض التوبة ونكث العهد.

خوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى.

خوف زوال رقة القلب وتبدلها بالقساوة.

خوف الميل عن الاستقامة.

خوف استيلاء العادة في اتباع الشهوات.

خوف أن يكله الله إلى الحسنات التي اتكل عليها وتعزز بها.

خوف البطر بكثرة نعم الله.

خوف الاشتغال عن الله بغير الله.

خوف الاستدراج بكثرة النعم.

خوف تباع الناس عنده في الغيبة و الخيانة والغش وإضمار السوء.

خوف تعجيل العقوبة في الدنيا.

خوف الانفضاح عند الموت.