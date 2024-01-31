عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب قرار "بايدن".. أوروبا تخسر حليف الطاقة

جو بايدن
جو بايدن

عرض برنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو ، بعنوان:" بسبب قرار بايدن.. أوروبا تخسر حليف الطاقة ".

وأشار التقرير التلفزيوني بأن قرارا مفاجئا خرج به الرئيس الأمريكي جو بايدن سماه الأوروبيون بالقرار المحفوف بالمخاطر، والذي تضمن تعليق الموافقة على العقود الجديد لتوريد الغاز المسال إلى الخارج، والبيت الأبيض أعلن الوقف المؤقت لإصدار التصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال والذي كان على مدى العامين الماضيين.

وأوضح التقرير إلى أن خطوة إدارة الرئيس بايدن أثارت موجه من الانتقادات تدخل بها رئيس مجلس النواب الأمريكي، الذي حضر من أن قرار الرئيس جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال يساعد موسكو ويجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية.

وتابع التقرير:" أوروبا هذه القارة العجوز ظلت فترة طويلة تعتمد على الغاز الروسي، لكنها تخلت عن هذا الاعتماد في أقل من عامين، وأصبح الغاز القادم من الولايات المتحدة هو البديل المفضل ".

الغاز الطبيعى

وواصل التقرير:" اعتماد أوروبا المتزايد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، دفع بروكسل للتفكير في جدية الوضع فحجم الإمدادات الأمريكية تمثل لها حوالي نصف الواردات وهو ما سجلته المؤشرات خلال العام 2022، حيث ازدادت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63 % أي ما يعادل 450 مليار دولار لتعويض نقص الإمدادات ".

إدارة الرئيس بايدن الأمريكي جو بايدن الرئيس بايدن البيت الأبيض التصاريح الرئيس جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

أزمة داخل مستشفى المطرية التعليمي.. ضرب طبيب وهكذا ردت النقابة العامة

بعد قرارات الفيدرالي.. تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بنسبة 1.05%|تفاصيل

هيئة النيابة الإدارية توضح الفرق بين النيابة العامة والإدارية.. فيديو

بسبب قرار "بايدن".. أوروبا تخسر حليف الطاقة

ماذا يفعل النبي في المطر؟.. 3 سنن مهجورة تجعل خسارتك كبيرة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: تدابير محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "ملزمة"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

وزن زائد.. يسرا تصدم متابعيها بصورها الجديدة| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ