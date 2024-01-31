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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستعرض تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لأساتذة جامعة كارولي المجرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأربعاء وفدًا من أساتذة جامعة "كارولي جاسبر" Károli Gáspár University التابعة للكنيسة الإصلاحية بدولة المجر، يرافقهم السفير أندراس كوڤاكس السفير المجري في مصر.

رحب قداسة البابا بالوفد وقدم لهم نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعن تاريخ مصر العريق مؤكدًا أن كافة المصريين يعيشون في محبة وسلام على مر العصور وأننا نعتمد على المحبة والعلاقات الطيبة مع الجميع، كما أشار قداسته إلى زيارة العائلة المقدسة إلى مصر التي باركت بلادنا، وشجع جميع الحاضرين على زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة.

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