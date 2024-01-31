محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة|صور

يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة و الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

وتمكنت الموجه ٢٢ في يومها الثالث من إزالة 6 حالات بناء مخالف على مساحة ٦١٨ م٢ ، كما نجحت بإزالة 14 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 5 قراريط و4 أسهم على أراضي أملاك الدولة.

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٦٣٨ م٢ على الاراضي الزراعية الخاصة ، وإزالة 7 حالات متغيرات مكانية وحالتين بناء مخالف .

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