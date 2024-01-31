عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الموجه ٢٢  لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة و الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والمنصورة الجديدة بمجال التدريب والتعليم الطبي

وتمكنت الموجه ٢٢ في يومها الثالث من إزالة 6 حالات بناء مخالف على مساحة ٦١٨ م٢ ، كما نجحت بإزالة 14 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 5 قراريط  و4 أسهم على أراضي أملاك الدولة.

كما تمكنت  الوحدات المحلية بالمحافظة من إزالة  4 حالات  تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٦٣٨ م٢  على الاراضي الزراعية الخاصة ، وإزالة 7 حالات متغيرات مكانية وحالتين بناء مخالف .

IMG-20240131-WA0101
IMG-20240131-WA0101
IMG-20240131-WA0100
IMG-20240131-WA0100
IMG-20240131-WA0096
IMG-20240131-WA0096
IMG-20240131-WA0097
IMG-20240131-WA0097
IMG-20240131-WA0098
IMG-20240131-WA0098
التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي الدكتور طارق رحمي الديوان التعليم ا العا السلامة العامة المنصورة الجديدة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية عن محور أم القرى: شريان جديد لحل مشكلة التكدس المروري

توجيهات هامة خلال اجتماع مجلس جامعة طنطا بشأن نتائج امتحانات الترم الأول

محافظ الغربية يجتمع بلجنة التعليم ضمن لجان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والمنصورة الجديدة بمجال التدريب والتعليم الطبي

محافظ الغربية يفتتح “معا ضد الغلاء “ لبيع السلع بأسعار مخفضة بكفور بلشاي

الأورمان تنظم 3 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمحافظة الغربية.. صور

مصادرة 259 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الغربية

تشميع 48 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

ترشيحاتنا

رانيا يحيى: المرأة المصرية محظوظة في عهد الرئيس السيسي

«عشان ميتضحكش عليك»|تحذير عاجل من الحكومة: لا تشتروا هذه الوحدات في العاصمة الإدارية

رانيا يحيى: دور الفنانين كان بارزًا في نصر أكتوبر 1973

5 أمور أعطاها الله للنبي لم يعطها لأحد من قبله.. اعرفها

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

دمرت 22 سفينة من أصل 80..كيف نجحت أوكرانيا في تصدير بضاعتها للعالم رغم الحصار البحري الروسي لشواطئها؟| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

الجرامافون وشرائط الكاسيت تغزو معرض القاهرة للكتاب | ما القصة ؟

مش شايف حد غيرها .. فرحة عفروتو بعقد قرانه تشعل السوشيال ميديا

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

فيديو

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ