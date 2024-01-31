استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة





شهدت، اليوم، محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة، وصلت إلى حد الغزارة على بعض المناطق.



تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، استعدادات شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار

وأكد رسلان استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض له البلاد نتيجة المنخفض الجوي وفقاً للبيان الصادر من هيئة الارصاد الجوية والمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها خاصة بالمدن الساحلية.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم الدفع بعدد ١٠٠ معدة بنطاق محافظة الجيزة، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وأشار بدوي، أن محافظة الجيزة شهدت سقوط أمطار متقطعة على مناطق: فيصل والهرم والطريق الصحراوي محور ٢٦ يوليو وطريق الفيوم وكورنيش النيل والبحر الأعظم وإمبابة والوراق ويشتيل والدقي والمهندسين والعمرانية ومنشأة القناطر وأوسيم والحوامدية والصف وأطفيح، ومازالت عمليات سحب المياه مستمرة.

ومن جانبه، تابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عمليات سحب مياه الأمطار من خلال ١٢٥ معدة منتشرة بمختلف المناطق، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تعرضت لسقوط أمطار متقطعة على مناطق: مدينة نصر ورمسيس والمقطم وحلوان وطريق مصر إسكندرية الزراعي وكورنيش النيل ومحور الشهيد والمطرية والزاوية الحمراء والشرابية وحدائق القبة ومنشية ناصر والمعادي والتبين.

ولفت رئيس صرف القاهرة، إلى أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة، مشيراً إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ والمعدات بالشوارع الرئيسية، وكذا الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري؛ للتعامل مع مياه الأمطار.