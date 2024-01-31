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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب فلسطين: مشروع قرار أمام مجلس الأمن خلال أيام لوقف إطلاق النار بغزة

السفير رياض منصور
السفير رياض منصور

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن أعضاء الدول في مجلس الأمن تحدثوا إما بشكل مباشر وواضح بضرورة وقف الجريمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني أو تكلموا عن ضرورة وقفها بطرق ملتوية وإيحائية، بمعنى أنهم يستعملون الطرق الملتوية والازدواجية في المعايير، وذلك بعد 120 يوم من هذا العدوان دون أن يكون عندهم الحسم والشجاعة إلى أن يقولوا كفى بأن يتوقف هذا العدوان.

وأضاف "منصور"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أعضاء المجلس ذهبوا لعقد اجتماع مغلق تم مناقشة الموضوع بشكل مقتصر، والأشقاء في الجزائر نيابة عن المجموعة العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز سيبدأون المفاوضات بشأن الخروج بمشروع قرار يتم التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن جوهر هذا المشروع هو النص بشكل واضح بوقف إطلاق النار، وإذا سمحت الدول التي تحمي إسرائيل بعدم السماح لمجلس الأمن أن ينص على قرار واضح بوقف العدوان إذا وصلت إلى قناعة بأنه كفى ويجب أن يتوقف هذا العدوان تستطيع أن تستعمل وسائلها في إقناع أو الضغط على إسرائيل لتستجيب وتوقف عدوانها.

فلسطين غزة وقف إطلاق النار السفير رياض منصور الأمم المتحدة

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