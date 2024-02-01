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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز منع أقاربي من زيارتي أو مقاطعتهم بسبب الحسد.. مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

قد يكون في عائلة الكثيرين أشخاص حساد، وهو ما قد يدفع البعض إلى الابتعاد عنهم خوفا منهم، ولكن هل يجوز مقاطعة الحاسد من الأقارب؟ ،وعلاج الحسد والعين بعدة طرق منها: -الدعاء ، قراءة الأوراد والأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فورد عنه صلى الله عليه وسلم أذكار تقرأ في الصباح والمساء.

أجاب الدكتور مجدي عاشور،المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، عن السؤال قائلا: إن هذه المسألة شائكة، لأننا ليس عندنا قطع ويقين بأن “عينهم وحشة” ولا نريد أن نتهم الناس بالباطل، وإلا بذلك سنقطع الأرحام ونقع فى أعراض الناس وسوف نتهم الناس بالظنون.

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وأضاف مجدي عاشور  أنه إذا غلب على ظنى أن فلانا هذا “عينه مش حلوة” ألتزم الصمت وألجأ إلى الله عز وجل وأستعين به.

وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب إلى أنه إذا تكرر أمر الحسد منهم أكثر من مرة وارتبط بهم، فعليك أن تتحاشاهم بقدر المستطاع دون أن تذكر لهم هذا وتدعو لهم وتقرأ سورة الناس وسورة الفلق، وهذه الأوهام ستتلاشى ولو وجد حسد سيذهب أيضا.

وأوضح أمين الفتوى أن المشكلة أننا لا نعمل بالدواء الذى عندنا، فنجد شخصا يقول "أنا بتحسد" فنقول له أقرأ “قل أعوذ برب الناس” فمن الممكن أن يقرأها أو لا.

وتابع عاشور موجها حديثه للسائل قائلا: أريدك أن تقرأ سورة الناس والفلق قراءة إنسان يأخذ دواء يحتاج إليه، فما بالك بكتاب رب العالمين، فعليك أن تقرأهما بحب واعتقاد ويقين بأنك تستعيذ بمعاذ وهو الله عز وجل.

وأكد أمين الفتوى أننا فى مثل هذا الموقف علينا أن نتعامل بهدوء، فلو وجدنا تكرار أمر الحسد منهم فنحاول أن نتلاشاهم والتحدث معهم فى التليفون وما شابه ذلك.

هل يجوز مقاطعة الأقارب للضرر
أكد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لو كان هناك مشاكل بين  اقارب الدرجة الأولى يمكنهم الابتعاد لفترة حتى تحل المشكلة ثم تعود الصلة كما كانت من قبل ولكن هل يجوز مقاطعة الأقارب للضرر على الدوام لا تجوز وحرام شرعا ولكن الاقارب الاخرين صلتهم غير واجبة خاصة إذا كان هناك ضرر منهم .

وقال خلال إجابته على سؤال "هل يجوز مقاطعة الأقارب للضرر ؟" عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن الاقارب ينقسمون الى من يجب صلتهم وقسم لا يجب صلته الفقهاء اختلفوا في تحديد من يجب صلتهم منهم من يري انه يجب صلة جميع الاقارب والغالبية من الفقهاء يرون انه ولابد ويجب صلة  لرؤوس الاسر مثل الاخ والاخت والاب والام والعم والعمه والخال والخالة والجد والجدة وما دون ذلك فلا يجب صلتهم .

هل يجوز مقاطعة الأقارب للضرر علاج الحسد الدكتور مجدي عاشور دار الإفتاء

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