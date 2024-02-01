عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر عقوبة تسليم المخلفات غير الخطرة إلى منشأة غير مرخصة

صدى البلد

عاقب القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، على جريمة إلقاء القمامة في الشوارع، وفرز المخلفات البلدية يعرضك للغرامة 100 ألف جنيه.

ونص القانون، في المادة 71، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :

( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.

تنظيم وإدارة المخلفات إلقاء القمامة فرز المخلفات المخلفات غير الخطرة وسائل النقل والآلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران تقصي سوريا وتضرب موعدا مع اليابان في ربع نهائي أمم أسيا

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

أول صور لـ عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

جبال فلوس.. قرار عاجل ضد المتهمين في أكبر قضية عملة

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

ترشيحاتنا

شبانة : الزمالك أبرم صفقة قوية بضم السعيد..ومجلس الإدارة يستهدف الفوز بالكونفدرالية

صحيفة فرنسية: مصر تجذب اهتمام السياح من جميع أنحاء العالم في 2023

ماذا أفعل لكي أخشع في صلاتي.. وهل يجوز قطعها خشية على ابني من الأذى؟

تفاصيل خطف شخصين على يد عاطلين في البساتين

السكة الحديد تجري حركة تنقلات هامة لخمس قيادات بالهيئة | مستند

رئيس شعبة الذهب يوضح أسباب زيادة الأسعار..ويؤكد: هناك تدافع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

ليعلمهم هذه الصفات.. أب كويتي يترك أطفاله في الصحراء.. ما القصة؟

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

مش هتصدق شكلها| مي كساب تلفت الأنظار في ملتقى التميز والإبداع العربي

فيديو

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

وزير الدفاع يلتقى المبعوث الأمريكى الخاص بالقضايا الإنسانية للشرق الأوسط

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ