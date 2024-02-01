أظن رسالتي وصلت لنتنياهو.. بسمة وهبة تتوعد إسرائيل على الهواء بالعبرية| فيديو

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعبرية بعد هجوم قناة إسرائيلية على الأزهر والإمام الشيخ أحمد الطيب.



وقالت "بسمة وهبة" خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء أمس الأربعاء، "أنا النهاردة حزينة أوي وقولتها قبل كده وبعيدها تاني الأزهر وشيخ الأزهر خط أحمر وأرجو أن إسرائيل كلها تسمعها وهقولها بالعبرية الأزهر وشيخ الأزهر خط أحمر، وهنقطعكم بأسنانا".



وأضافت : "فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب خط أحمر وأظن رسالتي وصلت ورسالتي لنتنياهو المجرم علشان شوفت حاجة غريبة قناة إسرائيلية هاجمت الأزهر وشيخ الأزهر.

انتوا مش في دماغنا

وقالت "بسمة وهبة" أن مناهج التعليم في الأزهر تحض على كراهية اليهود بسبب الأفعال والممارسات ضد الإنسانية، الأزهر اللي هو بوصلة العالم الإسلامي، القناة قالت إن مؤسسة الأزهر تدير نظام تعليمي متشدد ضد إسرائيل، انتوا مش في دماغنا أصلا عندنا بلدنا أهم والأزهر قبلة العالم الإسلامي مثل الفاتيكان بالنسبة للعالم المسيحي".